Четырнадцатый корпус ЖК «Домодедово Парк» готов на 50%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство четырнадцатого корпуса ЖК «Домодедово Парк». Стройготовность объекта составляет 43%. В настоящее время строители выполняют устройство каменной кладки и монтаж внутренних инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семнадцатиэтажный корпус № 14 рассчитан на 288 квартир. В корпусе предусмотрен подземный технический этаж. Входные группы многоквартирного дома оснастят пандусами для обеспечения безбарьерного доступа маломобильных групп населения, а дворовую территорию благоустроят понижающими площадками. Первый этаж корпуса займут коммерческие помещения. На прилегающей территории, согласно проекту, обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

ЖК «Домодедово Парк» — это мини-город с собственной социальной инфраструктурой, где сегодня проживает более 20 000 человек. Двенадцать корпусов построены и введены в эксплуатацию, еще два в стадии строительства. Для жителей комплекса построены и функционирую 2 детских сада на 250 мест каждый, один корпус школы на 1100 мест. Еще один детсад и второй корпус школы, а также многоуровневый паркинг на 903 машино-места — в стадии строительства. В 25 минутах езды на авто расположена станция метро «Домодедовская». На 2028 год запланировано открытие станции МЦД-5 «Ленинская», — до нее можно будет добраться на общественном транспорте за 5 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.