Четыре помещения в столичном районе Сокол доступны на городских торгах

Город выставил на открытые аукционы четыре нежилых помещения в районе Сокол, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все объекты имеют свободное назначение.

«Сокол относится к числу инвестиционно привлекательных районов Москвы благодаря высокой транспортной доступности, развитой социальной инфраструктуре, множеству точек притяжения — от зеленых зон до исторических объектов. Кроме того, это один из самых студенческих районов за счет большого числа расположенных здесь учебных заведений. Инвесторов могут заинтересовать выставленные на торги нежилые помещения по адресам: 3-я Песчаная улица, дом 5, корпус 1, Волоколамское шоссе, дома 6, 13 и 18. Объекты находятся в подвалах, имеют отдельные входы и свободное назначение, в них можно открыть практически любой вид бизнеса, кроме апартаментов», — рассказал Пуртов.

Площадь объектов составляет от 177 до 282,1 кв. м. Помещение на 3-й Песчаной улице находится в здании, которое относится к исторически ценным градоформирующим объектам — ансамблю застройки района Песчаных улиц 1947–1955 годов. Работы здесь должны быть согласованы с Департаментом культурного наследия города Москвы.

Помещения подключены к электричеству, водо-, газоснабжению и канализации.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 18 августа по 2 сентября, аукционы пройдут с 28 августа по 11 сентября на электронной площадке «Росэлторг».