Четыре нестационарных торговых объекта демонтировали в Люберцах

Четыре нестационарных торговых объекта демонтировали в городском округе Люберцы за текущую неделю, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего до конца года будут снесены еще более 100 НТО.

«Это НТО, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и не имеющие разрешительной документации на их размещение. Работы по демонтажу подобных объектов мы начали в 2023 году. За указанный период по состоянию на сегодня было демонтировано 287 несанкционированных нестационарных торговых объектов», — сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Ирина Марченко.

Она добавила, что с начала текущего года в Люберцах было демонтировано более 15 подобных НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.