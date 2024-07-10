Четверым медикам из Ленинского округа одобрена областная «Социальная ипотека»

Вручение сертификатов на приобретение жилья на льготных условиях по губернаторской программе «Социальная ипотека» прошло 5 июля в Доме Правительства Московской области. Их получили 48 медицинских специалистов региона, включая двоих — из Видного, передает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Еще двоим медикам из Ленинского городского округа также одобрена данная льгота, они получат сертификаты в этом году.

«Получателями „Социальной ипотеки“ стали детский врач-эндокринолог Елена Васильевна Панина, она работает в детской поликлинике в Видном, а также Оксана Артемовна Бурлибаева — медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра. Всего за время действия губернаторской программы такую меру поддержки получили уже порядка 50 медиков Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Обе сотрудницы работают в системе здравоохранения Ленинского городского округа с 2018 года, в Видное они приехали из других регионов. Привлечению и закреплению квалифицированных кадров наиболее востребованных специальностей способствует эта и другие меры соцподдержки медицинских работников, действующих в Подмосковье.

«Социальная ипотека» одобрена еще двоим врачам Видновской клинической больницы, они получат свои сертификаты на льготное приобретение жилья также в этом году.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Ее участниками могут стать врачи, средний медперсонал, учителя, воспитатели, тренеры и молодые ученые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.