«Чем ближе к Москве, тем дороже»: россиянам рассказали о ценах на квартиры в ЦФО

При продаже квартир продавцы, как отметили аналитики, не спешат снижать цены и чаще удерживают их на высоком уровне. Более активна торговля у тех, кто готов предлагать гибкие условия и идти на уступки покупателям. Это наблюдается на фоне изменения цен на недвижимость в Центральном федеральном округе (ЦФО) после отмены льготной ипотеки, сообщает «ФедералПресс» .

С 2019 по 2024 год цены на недвижимость в России увеличились в среднем в два раза, а в некоторых регионах зафиксирован четырехкратный рост. Увеличение связано с высоким спросом и запуском программы льготной ипотеки в 2020 году. Согласно данным ЦИАН, за февраль 2024 года средняя цена «квадрата» в ЦФО возросла с 44–62 тысяч рублей до 77–110,3 тысяч рублей.

В частности, в Белгородской области стоимость квадратного метра поднялась с 57,6 до 101,5 тыс., в Ярославской — с 52,4 до 95,2 тыс., а в Рязанской — с 48,7 до 94,6 тысячи. Наибольший рост наблюдается во Владимирской области — с 54,4 до 109 тыс. рублей. В то же время минимальный рост был зафиксирован в Смоленской области, где цены возросли с 44 до 77,7 тысячи.

После отмены льготной ипотеки многие аналитики ожидали падения цен на недвижимость до 40%, однако этого не произошло. В ряде регионов ЦФО цены либо остались стабильными, либо немного снизились. Например, минимальное падение (примерно на 10 тыс. рублей) произошло в Тульской, Воронежской, Липецкой и других областях.

Наибольшее снижение произошло во Владимирской, Тамбовской и Ивановской областях, где стоимость квадратного метра упала со 109 тыс. до 77,5 тыс. и ниже. В то же время в Тверской и Рязанской областях наблюдается рост цен: с 93 до 106,2 тыс. рублей и с 94,6 до 98 тыс. соответственно.

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитики», отметил, что расстояние до Москвы влияет на стоимость недвижимости в ЦФО. Правило «чем ближе к Москве, тем дороже» сохраняется, и самыми дорогими городами являются те, что расположены рядом со столицей. Например, в Смоленской, Калужской и Тверской областях самые высокие цены фиксируются в таких городах, как Гагарин, Обнинск и Конаково.

Самое дешевое жилье (40–45 тыс. рублей за квадратный метр) можно найти в небольших поселках на периферии. Такие цены встречаются, например, на границе Ярославской и Костромской областей и на окраинах Московской области. В городах, таких как Тула и Владимир, цены достигают около 110 тыс. рублей за квадратный метр, что соответствует ценам в других населенных пунктах Подмосковья.

«Мы ожидаем сохранения околонулевой динамики цен. Рынок стал сильно фрагментирован с точки зрения поведения продавцов. Часть из них держит цены и ждет „своего“ покупателя, часть готовы активнее торговаться, и именно они чаще заключают сделки, но за счет большого веса группы тех, кто пока падать по цене не готов, средние цифры меняются слабо», — заключил эксперт.