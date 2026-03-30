«Чего она стоит пустая?»: Киркоров продает квартиру за 240 млн рублей
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров выставил на продажу четырехкомнатную квартиру в центре Москвы за 240 млн рублей, сообщает Газета.ru.
Речь идет об элитной квартире площадью 210 квадратных метров. Объект находится в центре столицы и принадлежит артисту.
«Ну, а чего она стоит пустая? Историческое место для меня, но надо идти вперед», — рассказал Киркоров в шоу «Ты не поверишь!».
В феврале SHOT сообщал, что Киркоров якобы не вносит платежи за элитную недвижимость в центре Москвы с 2025 года. По этим данным, артист владеет восемью квартирами. В Филипповском переулке рядом с Арбатом у него находятся три объекта общей стоимостью около 1,15 млрд рублей: пентхаус площадью 537 кв. м за 650 млн рублей, две смежные квартиры по 209 и 190 кв. м стоимостью по 480 млн рублей, а также два машино-места по 20 млн рублей. Сообщалось о долге в 456 тыс. рублей.
Директор артиста Екатерина Успенская опровергла информацию о задолженности по коммунальным платежам.
