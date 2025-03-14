Частный жилой дом в аварийном состоянии снесли в Можайском округе

В Московской области в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства в Можайском округе, в деревне Шиколово снесено аварийное здание индивидуального жилого дома № 22. Объект располагался на улице Железнодорожная, в окружении жилой застройки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом 1974 года постройки — деревянный, общей площадью порядка 200 кв. м. Строение было заброшено и находилось в полуразрушенном состоянии.Через портал „Добродел“ поступали обращения граждан о необходимости сноса объекта и приведении в надлежащее состояние прилегающей территории. В результате было принято решение о включении аварийного здания в перечень для ликвидации. В текущем месяце силами нового собственника работы по демонтажу были полностью завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория свободна от застройки и строительного мусора.

Освобожденный земельный участок собственник планирует использовать для индивидуального жилищного строительства.

Всего на территории Можайского округа было выявлено 202 проблемных объекта. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 105 объектов, что составляет 52% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.