Часть имения лидера ОПГ «Трифоновские» снесут во Владивостоке
Фото - © Прокуратура Приморского края
Во Владивостоке планируют снести часть имения бизнесмена и лидера ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина, сообщает «112».
Ясин присоединил к своему имению участок площадью 2 тыс. кв. м в 2023 году. Там располагаются спортплощадка, баня и бассейн.
Но местная прокуратура выяснила, что все строения возвели на земле незаконно. Суд принял сторону правоохранителей. Участок вернули в собственность Владивостока, а постройки снесут.
Пик активности банды «Трифоновские» в Приморском крае приходится на конец 1990-х и начало 2000-х. Ее основоположник — один из самых влиятельных криминальных авторитетов Сергей Трифонов, который также контролировал пассажирские перевозки и строительный бизнес региона.
Помимо убийств, бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денег и долей в коммерческих предприятиях.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.