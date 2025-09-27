Часть имения лидера ОПГ «Трифоновские» снесут во Владивостоке

сегодня в 12:29

Во Владивостоке планируют снести часть имения бизнесмена и лидера ОПГ «Трифоновские» Александра Ясина, сообщает «112» .

Ясин присоединил к своему имению участок площадью 2 тыс. кв. м в 2023 году. Там располагаются спортплощадка, баня и бассейн.

Но местная прокуратура выяснила, что все строения возвели на земле незаконно. Суд принял сторону правоохранителей. Участок вернули в собственность Владивостока, а постройки снесут.

Пик активности банды «Трифоновские» в Приморском крае приходится на конец 1990-х и начало 2000-х. Ее основоположник — один из самых влиятельных криминальных авторитетов Сергей Трифонов, который также контролировал пассажирские перевозки и строительный бизнес региона.

Помимо убийств, бандой совершались преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денег и долей в коммерческих предприятиях.

