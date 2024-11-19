«Будет еще больше»: эксперт рассказала о подорожании аренды квартир до 25% в 2025 г

Руководитель отдела по работе с новостройками TYMY Александр Перевозников заявил, что на сегодня между арендой квартир и домов в России и обычной ипотекой без субсидий существует существенный дисбаланс: ежемесячный платеж по ипотеке бывает выше арендных ставок или они равны, но очень скоро эта разница существенно сократится, сообщает Газета.ru .

«Вполне вероятно, что в следующем году рост составит также 20–25%, а при ускорении инфляции и дополнительном повышении ставок еще больше», — спрогнозировал эксперт.

Так, в Москве клиент приобрел у крупного застройщика в ипотеку 3-комнатную квартиру евроформата за 14 млн рублей. Платеж по ипотеке на 30 лет с первоначальным взносом 20%, по семейной ипотеке и с субсидированной ставкой от застройщика составил чуть более 60 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды похожей квартиры в столицы составит от 75 тысяч рублей, привел пример Перевозников.

По его словам, с начала года рост цен на аренду жилья во всех регионах России составил более 20%.