БТИ Подмосковья запустило чат-бот в мессенджере MAX

Чат-бот БТИ Московской области начал работать в национальном мессенджере MAX с начала 2026 года. Сервис помогает жителям Подмосковья получать информацию об услугах, адресах филиалов и новостях учреждения, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Теперь узнать информацию о работе БТИ Московской области можно в один клик через мессенджер MAX. Пользователям доступен чат-бот, который помогает быстро сориентироваться в услугах учреждения и найти необходимые сведения без поиска по сайту.

«Интеграция с национальным мессенджером MAX — это логичный шаг в развитии нашей цифровой среды и внедрении современных цифровых сервисов для удобства жителей Подмосковья. С начала года информация о БТИ доступна в национальном мессенджере Макс, а теперь здесь же заработал и наш бот — простой и быстрый помощник. Чтобы узнать актуальную информацию, больше не нужно тратить время на поиски по сайту — достаточно открыть диалог с ботом в мессенджере», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

С помощью бота можно получить сведения об услугах БТИ, определить ближайший филиал, уточнить его адрес и график работы. Также через сервис доступна подписка на официальный новостной канал учреждения в MAX.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо перейти по ссылке https://max.ru/btimochat_bot, авторизоваться в мессенджере и нажать «/Start».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.