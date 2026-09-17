БТИ Подмосковья разъяснило порядок действий при скрытых дефектах

Истечение гарантийного срока не всегда исключает претензии к застройщику. Ответственность может сохраняться, если в квартире выявлены скрытые производственные дефекты: протечки внутри стен, отсутствие гидроизоляции, неисправности электропроводки внутри конструкций или ошибки монтажа, проявившиеся спустя годы.

Собственнику необходимо доказать, что нарушения технологии допустили строители до заселения, дефект нельзя было обнаружить при первоначальном осмотре, а повреждения не возникли из-за ремонта или действий жильцов. Обычная усадка дома и осыпание отделки после ремонта к ответственности застройщика не относятся.

В БТИ рекомендуют сразу зафиксировать дефект на фото и видео с указанием даты и не начинать ремонт до проведения независимой строительно-технической экспертизы. Если она подтвердит производственный характер недостатка, следует направить застройщику претензию, а при отказе обратиться в суд.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.