БТИ Подмосковья разъяснило, как воспользоваться маткапиталом для покупки дома

С 1 января 2025 года вступили в силу важные изменения в правилах использования материнского капитала для покупки жилья. Семьи с детьми получили право использовать материнский капитал для покупки жилого дома. Это стало возможным благодаря поправкам в ФЗ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые разрешают направлять средства материнского капитала на приобретение жилых домов, соответствующих критериям жилого помещения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Для покупки жилого дома за счет средств материнского капитала необходимо соблюдение следующих условий:

Наличие электричества;

Водоснабжения;

Канализации;

Отопления.

А вот газификация не является обязательной, но температура в помещениях зимой не должна опускаться ниже +18°C.

Что нужно сделать?

Для подтверждения пригодности дома требуется техническое заключение о соответствии жилого дома:

строительно-техническим;

градостроительным;

пожарным и санитарным нормам.

Такое заключение готовит кадастровый инженер БТИ Московской области.

Этот документ подтверждает, что дом пригоден для постоянного проживания и соответствует всем установленным требованиям. Без технического заключения Пенсионный фонд России может отказать в перечислении средств материнского капитала.

Подготовьте документы заблаговременно — это поможет избежать рисков отказа.

Заказать услугу «техническое заключение» можно через официальный сайт БТИ Московской области, либо в окнах БТИ Московской области в МФЦ Подмосковья.

Если у вас остались вопросы, то вы сможете получить ответы на них через форму обратной связи на сайте БТИ Московской области или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.