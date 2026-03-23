БТИ Подмосковья расширит судебные экспертизы по недвижимости

С 1 января 2027 года в России расширят перечень судебных экспертиз, которые вправе проводить только государственные организации. В их число войдут исследования по определению рыночной стоимости недвижимости при изъятии для государственных и муниципальных нужд. Работы в Подмосковье выполняет БТИ региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Согласно распоряжению правительства РФ от 11.02.2026 №239-р, к исключительной компетенции государственных судебно-экспертных организаций отнесены экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимости при изъятии земельных участков и расположенных на них объектов для государственных или муниципальных нужд. Также в перечень включена оценка размера убытков, причиненных таким изъятием.

ГБУ «Бюро технической инвентаризации Московской области» наделено статусом государственной судебно-экспертной организации. Учреждение проводит строительно-технические, землеустроительные и экономические исследования. В том числе — по делам о самовольном строительстве, установлении границ участков, определении и оспаривании кадастровой и рыночной стоимости недвижимости.

Помимо судебных экспертиз, БТИ выполняет досудебные исследования. Они помогают оценить перспективы спора, подтвердить обоснованность требований и нередко способствуют урегулированию конфликта без обращения в суд. Подготовленное заключение может быть приобщено к материалам дела как письменное доказательство, а эксперт — приглашен для дачи пояснений.

Также в учреждении проводят рецензирование заключений сторонних экспертов. Специалисты проверяют соблюдение методологии, полноту анализа, обоснованность выводов и выявляют возможные нарушения, которые могут стать основанием для оспаривания экспертизы.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.