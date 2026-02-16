сегодня в 16:27

БТИ Подмосковья провело кадастровые работы в институте птицеводства в Тураково

Специалисты Мытищинского филиала БТИ Московской области завершили кадастровые работы на территории Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» в деревне Тураково, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудники БТИ Московской области подготовили технические планы для ряда объектов на территории института птицеводства в деревне Тураково. В перечень вошли экспериментальный инкубаторий, санпропускники, дезбарьеры, кормоцеха, зерносклад, птичники и инженерные сети.

Документы необходимы для постановки объектов капитального строительства на государственный кадастровый учет или уточнения сведений о ранее учтенных объектах.

Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» основан 26 ноября 1929 года. Институт занимается научными исследованиями в области селекции, кормления и содержания кур, а также сохранением генетических ресурсов сельскохозяйственной птицы и проведением фундаментальных и прикладных исследований с использованием генофонда коллекционных стад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.