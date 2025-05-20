БТИ Подмосковья приняло участие в дне открытых дверей в московском университете

Накануне БТИ Московской области приняло участие в дне открытых дверей, организованном Государственным университетом по землеустройству. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Государственный университет по землеустройству — один из старейших вузов России (основан в 1779 году), ведущий в сфере землеустройства, кадастра, геодезии, архитектуры, экологии, права и управления недвижимостью.

«День открытых дверей» вызвал большой интерес у студентов и выпускников. Специалисты БТИ Московской области провели консультации, рассказывая о востребованности профессий, перспективах трудоустройства и возможностях карьерного роста в учреждении. Участники мероприятия получили подробную информацию о вакансиях, требованиях к кандидатам.

Мероприятие собрало свыше 500 участников, включая студентов и абитуриентов, заинтересованных в профессии. Более 120 молодых людей обратились с вопросами о возможности прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в учреждении.

«Мы давно сотрудничаем с Государственным университетом по землеустройству, выпускников которого ждем после получения дипломов в рядах специалистов БТИ Московской области. Участие в «Дне открытых дверей» дает возможность узнать о запросах студентов и лично ответить на вопросы о будущей профессии», — отметила первый заместитель гендиректора ГБУ «БТИ Московской области» — Татьяна Люлина.

Профессии БТИ Московской области, которыми интересовались больше всего участков мероприятия:

Кадастровый инженер;

Геодезист;

Инвентаризатор.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.