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БТИ Подмосковья подготовило 5 тыс техпаспортов на объекты недвижимости в 2025 г

Специалисты ГБУ «БТИ Московской области» продолжают обеспечивать правообладателей недвижимости важнейшим документом — техническим паспортом объекта, который содержит технические характеристики здания, строения или сооружения: площадь, этажность, материал стен, инвентаризационную стоимость, поэтажный план и другие ключевые параметры. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Этот документ необходим для широкого спектра юридически значимых действий: совершения сделок (купля-продажа, дарение); оформления наследства; приватизации жилья; получения разрешительной документации на перепланировку/переустройство; судебных споров, связанных с недвижимостью.

Технические паспорта готовят квалифицированные инженеры в строгом соответствии с действующими методиками и нормативными актами, используя современные технологии обмера. Это гарантирует точность расчетов, достоверность и юридическую силу документов.

«Технический паспорт объекта недвижимости, содержащий актуальные данные, — это надежная основа для любых операций с недвижимым имуществом и гарантия защиты прав собственника. С начала года наши сотрудники подготовили более 5 000 техпаспортов для правообладателей недвижимости. Мы стремимся к сокращению сроков подготовки документов, сохраняя при этом высокое качество и точность предоставляемых данных», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Для оформления технического паспорта заявителям необходимо предоставить правоустанавливающие документы, на объект недвижимости, а также документ, удостоверяющий личность.

Уточнить перечень документов, стоимость и сроки оказания услуги можно на официальном сайте БТИ, по телефону горячей линии или в филиалах ГБУ «БТИ Московской области».

Информация о всех услугах БТИ Московской области доступна:

на официальном сайте учреждения;

у наших специалистов в окнах БТИ в МФЦ.

Есть вопросы — обращайтесь через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии: 8(498)568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.