БТИ Подмосковья дарит всем своим клиентам возможность сэкономить

Кадастровые и геодезические работы, предоставление сведений из архива, отчеты об оценке движимого и недвижимого имущества, техническая инвентаризация, экспертизы — эти и другие услуги предоставляет ГБУ «БТИ Московской области». До конца декабря областное БТИ предлагает скидку 10% на все услуги учреждения. Это предложение действительно для всех физических лиц, которые обратятся и оплатят заказ в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Для получения дополнительной информации и оформления заказов можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88 или через форму обратной связи на нашем сайте.

Акция не распространяется на экспертизу. При оформлении заказа в период с 01.12.2024 применяется одна из действующих скидок.

БТИ Московской области в рамках «дачной амнистии» предоставляет жителям Подмосковья комплексную услугу «под ключ». Гражданину достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения, чтобы участвовать только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН.

Граждан призывают не упустить свой шанс воспользоваться услугами со скидкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.