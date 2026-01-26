БТИ Московской области обновило данные 114 геодезических пунктов

сегодня в 13:22

БТИ Московской области завершило обследование 114 пунктов государственной геодезической сети для повышения точности кадастровых работ и инженерных изысканий в регионе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

БТИ Московской области провело обследование 114 пунктов государственной геодезической сети, которые необходимы для точных геодезических измерений и кадастровых работ. Работы выполнялись силами всех филиалов учреждения.

В ходе полевых работ специалисты проверяли физическую сохранность закладных марок и состояние наружных опознавательных знаков, а также оценивали степень износа конструкций. Особое внимание уделялось возможностям использования спутниковых технологий: специалисты анализировали наличие помех, таких как деревья, здания и линии электропередач, чтобы определить оптимальные методы проведения высокоточных измерений.

Полученные данные были систематизированы, а материалы обследования, включая фотографии и технические заключения, направлены в управление Росреестра по Московской области.

Генеральный директор БТИ Московской области Нелли Алексеева отметила, что актуализация сведений о пунктах геодезической сети обеспечивает высокое качество пространственных данных, повышает точность кадастровых работ и способствует эффективному мониторингу земель в Подмосковье.

Интеграция новых данных в Государственный фонд пространственных данных создает основу для устойчивого развития региона и защиты имущественных прав жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.