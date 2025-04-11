Брынцалов в Видном проверил строительство одной из самых больших школ Подмосковья

На территории ЖК «Первый квартал» в Ленинском городском округе за счет инвестиционных средств строится одна из самых больших школ в Подмосковье — она будет рассчитана на 1 675 мест. Ход работ на стройплощадке проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школа приятно удивляет своими размерами и нестандартными проектными решениями. Компания «Брусника» вложила в этот объект серьезную сумму — 2,5 млрд рублей. Здесь также предусмотрено самое современное оборудование. Уверен, что детям здесь будет комфортно. Готовность школы — свыше 70%. Учебное заведение заработает с 1 сентября. Тем самым решим сразу две задачи — обеспечим местами детей нового жилого комплекса и снимем проблему второй смены в соседних школах», — сказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что Ленинский округ входит в число муниципалитетов-лидеров в Подмосковье по темпам прироста населения, и руководство региона стремится сделать всё, чтобы социальная сфера отвечала растущим потребностям жителей.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году открываем 5 новых школ: кроме этой, самой большой школы в округе, также завершаются работы по строительству в рамках госпрограммы объекта на 1 350 учеников в ЖК «Римский». В ЖК «Пригород Лесное» и ЖК «Горки Парк» школы на 1 100 мест каждая — завершены, а школа на 1 100 мест в ЖК «Эко Видное 2.0» уже открыта в начале года. Работаем на результат», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.