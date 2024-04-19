Брынцалов и Каторов проверили строительство школы на 1550 мест в поселке Битца

Четырехэтажная школа на 1 550 мест в жилом комплексе «Южная Битца» возводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и будет открыта к 1 сентября текущего года. Ход работ на стройплощадке проверили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Готовность объекта составляет 60%. Завершены монолитные работы, кирпичная кладка, продолжается внешняя и внутренняя отделка, устройство инженерных сетей и кровли. Со следующей недели подрядчик приступит к благоустройству прилегающей территории. Здесь будет стадион для занятия физкультурой и амфитеатр», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Уточняется, что на строительной площадке работает 12 единиц техники и порядка 190 рабочих.

«Важно открыть школу к началу учебного года, на это рассчитывают жители микрорайона. По всему объему приобретенных материалом и оборудования мы видим, что планы будут реализованы в срок. Отмечу, что школа отвечает всем современным стандартам, которые действуют в Московской области для строящихся социальных объектов», — приводит пресс-служба слова Игоря Брынцалова.

Он добавил, что учреждение уже начали комплектовать педагогическими кадрами, чтобы к моменту открытия преподавательский состав был полностью сформирован.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье уже не первый год лидирует по количеству вводимых образовательных учреждений. Кроме того, большое число школ приводят в соответствие с действующими стандартами в рамках программ капитального ремонта.