Видео: пьяная полячка оттаскала за волосы белоруску, перепутав ее с украинкой

В Варшаве полячка приняла белоруску за украинку и избила ее

В Варшаве нетрезвая полячка набросилась на 22-летнюю гражданку Белоруссии, плюнув ей в лицо и оттаскав за волосы. Разъяренная женщина заподозрила в оппонентке украинскую беженку, хотя последняя общалась на русском языке, сообщает Life.ru со ссылкой на издание «Варшава здесь».

По словам пострадавшей, она прогуливалась по польской столице вместе с подругой, общаясь на русском. В один момент с дамами поравнялась пара — мужчина и женщина. Дама, судя по всему, была нетрезвой. Местная жительница начала кричать на иностранку, харкнула ей в лицо и схватила за голову.

Кадры произошедшего также появились в Сети. На видео можно заметить, как черноволосая женщина держит за волосы уроженку Белоруссии, после чего камера падает на землю, а ролик обрывается.

Полячка материла и била белоруску, требуя от иностранки «возвращаться на Украину».

Пострадавшая написала заявление в полицию, заведено дело по статье о публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку. В перспективе буйной полочке грозит до 3 лет лишения свободы.