В МЧС рассказали о сроках восстановления прорванной дамбы в Челябинской области
Киолимскую дамбу начнут восстанавливать утром
Прорванную Киолимскую дамбу начнут восстанавливать утром, сообщили в пресс-службе МЧС.
«С рассветом начнутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Сергей Шатилов.
Он отметил, что в поселке Киолим уровень воды снижается. Все жители населенного пункта эвакуированы.
Дамбу на Киолимском водохранилище в Челябинской области прорвало вечером в пятницу. Причины инцидента не сообщаются.