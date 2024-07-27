В МЧС рассказали о сроках восстановления прорванной дамбы в Челябинской области

«С рассветом начнутся аварийно-восстановительные и другие неотложные работы», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Сергей Шатилов.

Он отметил, что в поселке Киолим уровень воды снижается. Все жители населенного пункта эвакуированы.

Дамбу на Киолимском водохранилище в Челябинской области прорвало вечером в пятницу. Причины инцидента не сообщаются.