Брынцалов: депутаты контролируют возведение и капремонт образовательных учреждений

Председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов на заседании фракции в региональном парламенте 30 января заявил, что депутаты Мособлдумы от «Единой России» продолжат контролировать строительство и капремонт образовательных учреждений в Подмосковье, передает пресс-служба партии.

По его словам, в прошлом году в Московской области было построено 40 школ, еще 42 капитально отремонтировали, в эксплуатацию введено 45 новых детсадов и 23 — после капитального ремонта.

«Кроме того, было отремонтировано 7 колледжей, построено 3 кампуса учебных заведений и 4 объекта допобразования. В этом году в Подмосковье планируется построить ещё 29 школ и 21 детский сад. Среди них: школа на 1100 мест в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске и в Ленинском округе, школа на 825 мест в Зарайске, детский сад на 200 мест в поселке ВУГИ городского округа Люберцы, и на 240 мест в Домодедово. Также к новому учебному году планируется открыть здание студенческого общежития МГИМО в Одинцово», — сказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что в планах текущего года, капитальный ремонт 58 школ, 40 детсадов, 7 колледжей и 5 учреждений дополнительного образования.

«Больше всего объектов образования (по 7 в каждом городском округе) будет отремонтировано в городских округах Серпухов, Орехово-Зуевском и Наро-Фоминском», — рассказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что в течение года депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме будет контролировать все этапы хода работ на объектах.

«Совместно с родителями будущих учеников необходимо организовать общественный контроль за ходом строительства и капремонта. Главное, чтобы все было сделано в заявленные сроки и отвечало современным стандартам качества», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.