Борьба за справедливость: внучка пенсионера МВД выбивает для деда квартиру

Внучка пенсионера МВД Екатерина Л. из Бурятии рассказала, что ее дедушка должен был получить жилье от государства за выслугу лет, но этого так и не произошло. По словам девушки, мужчину незаконно сняли с очереди, и, несмотря на решение суда восстановить пенсионера в праве на квартиру, региональные ГУ МВД и прокуратура бездействуют.

Екатерина рассказала, что ее дедушка стоял в официальной очереди на квартиру, однако его внезапно исключили из списка, при этом никакого извещения семья не получила. Родные были вынуждены защищать права через судебную инстанцию. Судебное решение оказалось в пользу заявителя — исключение признали противоречащим закону, а пожилого человека вернули в очередь. Казалось, что проблема решена, однако через некоторое время ситуация повторилась — его вновь убрали из списка без каких-либо объяснений и уведомлений.

8 ноября 2024 года подошла очередь на выделение жилплощади. Именно в этот момент пенсионера снова исключили из перечня получателей. Фактически его убрали из очереди именно тогда, когда власти должны были исполнить свои обязанности перед человеком.

Внучка бывшего сотрудника полиции отметила, что семья неоднократно обращалась за помощью в разные ведомства. Однако, по ее словам, ни МВД, ни прокуратура не предпринимают действий для решения вопроса. Судебные инстанции также не выносят эффективных решений. Девушка подчеркнула, что ее дед добросовестно нес службу и имеет законные основания получить квартиру по выслуге лет. Несмотря на это, ветерану приходится тратить годы на борьбу за то, что ему причитается согласно законодательству.

«Мы обращались в различные инстанции, но в Бурятии и не только по этому вопросу органы фактически бездействуют. МВД бездействует. Прокуратура тоже. Суды также не дают реального решения этой проблемы. Человек, который честно служил и имеет законное право на жилье за выслугу лет, вынужден годами добиваться того, что ему уже положено по закону. Поэтому я рассказываю эту ситуацию публично, чтобы на нее обратили внимание и чтобы справедливость все-таки была восстановлена», — рассказала внучка пенсионера МВД в одной из соцсетей.

