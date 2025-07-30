Согласно результатам опроса, 64% зумеров хотели бы жить в собственном доме, а не в квартире. Почти половина опрошенных (46%) назвала идеальным вариантом коттедж у моря. Еще 25% готовы жить за городом, если рядом есть необходимая инфраструктура.

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 29 лет.

«Желание зумеров жить в доме — это во многом реакция на урбанизированную среду, цифровую перегрузку и поиск большего контроля над своей жизнью. Постоянное онлайн-присутствие вызывает потребность в оффлайновом уединении, а дом с участком создает физический барьер от внешнего мира. Кроме того, свой дом, особенно в менее плотной застройке, может восприниматься как более безопасное и приватное пространство по сравнению с многолюдными подъездами и дворами», — сказал генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

Он добавил, что зумеры, выросшие в городах, часто тянутся к природе и чувствительны к экологической повестке. Отдельный дом с террасой, камином и садом для них символизирует устойчивый и гармоничный образ жизни.

Кроме того, 39% опрошенных заявили, что хотят построить дом после 30 лет, еще 25% рассматривают такую возможность в ближайшем будущем. При этом 19% участников исследования не планируют покупать жилье вовсе, ссылаясь на популярность шеринг-экономики и гибкие сценарии жизни.

По данным опроса, в данный момент 60% зумеров живут с родителями, 28% — в собственном жилье, а 12% — снимают квартиру.

Эксперты объясняют низкий процент аренды нестабильными доходами и отсутствием накоплений на первом этапе взрослой жизни.