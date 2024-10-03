Фото - © Земельный участок на торгах в Волоколамском г. о./Комитет по конкурентной политике МО

Больше всего лотов выставлено на торги в Волоколамске, Клину и Луховицах

На минувшей неделе с 23 по 27 сентября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 136 объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Волоколамском округе, Клину и Луховицах.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании Волоколамского округа — 50 лотов; г. о. Клин — 29 лотов; г. о. Луховицы — 36 лотов.

С начала года уже передано на аукционе: в Волоколамском округе в аренду 80 земельных участков, в собственность 28 земельных участков; в г. о. Клин в аренду 65 земельных участков, в собственность 8 земельных участков; в г. о. Луховицы в аренду 38 земельных участков, в собственность 48 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

В телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.