Больше всего лотов выставлено на торги в Шаховской, Истре и Ступине

С 5 по 9 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлен 141 объект. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Шаховской — 21; в Истре — 16 и Ступине — 16.

С начала года уже передано на аукционе: в г. о. Шаховская в аренду 86 земельных участков, в собственность 26 земельных участков; в г. о. Истра в аренду 175 земельных участков, в собственность 12 земельных участков; в г. о. Ступино в аренду 207 земельных участков, в собственность 30 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.