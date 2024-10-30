Больше всего лотов выставлено на торги в Чехове, Дмитрове и Талдоме за неделю

На минувшей неделе, с 20 по 25 октября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 154 объекта. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округе Чехов, Дмитровском и Талдомском округах, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов: в г. о. Чехов — 69 лотов; в Дмитровском округе — 25 лотов; в Талдомском округе — 40 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в г. о. Чехов в аренду 72 земельных участка, в собственность 25 земельных участков;

в Дмитровский округ в аренду 113 земельных участков, в собственность 23 земельных участка;

в Талдомский г. о. в аренду 145 земельных участков, в собственность 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

В телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.