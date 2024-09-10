Больше всего лотов выставили на земельные торги в Шатуре, Раменском и Подольске

С 2 по 6 сентября в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 98 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Шатуре, Раменском округе и Подольске. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:

округ Шатура — 12 лота;

Раменский округ — 54 лотов;

Подольск — 12 лотов.

С начала года уже передано на аукционе:

в округе Шатура в аренду — 39 земельных участков;

в Раменском округе в аренду — 72 земельных участка, в собственность — 4 земельных участка;

в Подольске в аренду — 35 земельных участков, в собственность — 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.