Больше всего лотов выставили на земельные торги в Шатуре, Раменском и Подольске
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С 2 по 6 сентября в Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 98 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в Шатуре, Раменском округе и Подольске. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов в:
- округ Шатура — 12 лота;
- Раменский округ — 54 лотов;
- Подольск — 12 лотов.
С начала года уже передано на аукционе:
- в округе Шатура в аренду — 39 земельных участков;
- в Раменском округе в аренду — 72 земельных участка, в собственность — 4 земельных участка;
- в Подольске в аренду — 35 земельных участков, в собственность — 3 земельных участка.
Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья.
А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.
Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ вы найдете более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.