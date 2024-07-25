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Большая школа на 1335 мест появится в Мытищах

Архитектурная комиссия градостроительного Совета Московской области поддержала облик объекта образования на 1335 мест, который планируется к реализации в городском округе Мытищи, вблизи деревни Челобитьево, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новая большая школа на 1335 мест рассчитана на комфортное размещение 55 классов учащихся. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит чуть более 19 500 квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 138 новых рабочих мест. Завершить строительство школы планируется в первом квартале 2027 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Проектируемое здание имеет П-образную форму в плане и сформировано тремя прямоугольными блоками переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных между собой.

Фасадные решения будущей школы сочетают в себе простоту и строгость линий. Согласно проекту, наружные стены здания облицованы керамогранитными плитами белого оттенка, сдержанность форм дополняется пластическими акцентами перфорированных и глухих металлических панелей бирюзового цвета, которые визуально облегчают массивные объемы. Выбранные колористические решения подчинены единому дизайн-коду.

Разноразмерные окна формируют горизонтальные и вертикальные линии и задают динамичный архитектурный ритм зданию. Яркий акцент создает сплошное структурное остекление центрального блока, позволяющее максимально использовать естественное освещение. Вертикальные ряды витражей со стемалитовыми вставками вдохновляют на развитие и стремление вверх.

Входная группа выделена П-образным порталом. Центральный вход разделен на два потока для удобства учеников младшей и старшей школ.

Помимо учебных классов в школе оборудуют два спортзала, блок мастерских, библиотечно-информационные центры, центр детских инициатив, актовый зал на 500 мест с сопутствующими помещениями, медицинский блок с процедурной, кабинетами логопеда и психолога. Пищеблок будет включать два обеденных зала: на 250 мест для начальной школы и на 418 мест для основной.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением. За счет формы здания формируется уютный полузакрытый внутренний школьный двор с зонами отдыха, уличными игровыми площадками для разных возрастных групп, велопарковками, зонами для ожидания родителей.

Кроме того, для школьников создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками и другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.