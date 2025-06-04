Более 85 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 26 по 30 мая в Московской области состоялось 89 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняло участие 177 претендентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,1 человек на лот. Например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в поселке Колюбакино Рузского округа боролось 6 человек.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко. Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тыс. земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.