Более 85 человек расселили из аварийного жилфонда Подмосковья на прошлой неделе

На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда Московской области расселены 86 человек из 27 жилых помещений. Общая площадь расселенных помещений составила 1 104,2 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Расселение проводилось в четырех городских округах: Зарайск, Пушкинский, Люберцы, Серпухов.

Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С 2025 года в России стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.

Нацпроект объединил основные цели и задачи ранее действовавших федеральных программ, в том числе «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В его состав вошли 12 инициатив, которые будут курировать Минстрой, Минтранс и Минфин.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.