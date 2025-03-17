Более 85 человек расселили из аварийного жилфонда Подмосковья на прошлой неделе
Фото - © пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
На прошедшей неделе из аварийного жилищного фонда Московской области расселены 86 человек из 27 жилых помещений. Общая площадь расселенных помещений составила 1 104,2 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, закуплены квартиры на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Расселение проводилось в четырех городских округах: Зарайск, Пушкинский, Люберцы, Серпухов.
Работа по расселению аварийного жилья продолжается в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
С 2025 года в России стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни», который призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой.
Нацпроект объединил основные цели и задачи ранее действовавших федеральных программ, в том числе «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». В его состав вошли 12 инициатив, которые будут курировать Минстрой, Минтранс и Минфин.
Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.