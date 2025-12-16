Более 81 тыс объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала текущего года вовлечено в налоговый оборот 81 827 объектов недвижимости, из них 60 017 — объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 8,7 млн квадратных метров. Регистрация недвижимости способна увеличить налоговые поступления бюджета на сумму 282,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

По итогам ноября и одиннадцати месяцев 2025 года лидерами по оформлению недвижимости являются муниципальные округа Раменский, Истра и Дмитровский:

в Раменском зарегистрировано 6 799 объектов, из них 5 233 ИЖС общей площадью 728 тыс. кв. м, с налоговым потенциалом 23,1 млн. руб.;

в Истре — 5 811 объектов, из них 4 316 ИЖС площадью 770 тыс. кв. м, с налоговым потенциалом 27,5 млн руб.;

в Дмитровском — 5 527 объектов, из них 3 800 ИЖС площадью 506 тыс. кв. м, с налоговым потенциалом 15,6 млн руб.

«В каждом округе специалисты земельно-имущественного блока регулярно проверяют наличие зарегистрированных построек на земельных участках. Если обнаруживаются здания, не внесенные в государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и архивы муниципалитетов, владельцам участков направляют уведомления о необходимости оформления прав собственности на эти объекты. Цель мероприятий — обеспечить полноту сведений обо всех объектах недвижимости региона. Кроме того, плюс очевиден и для самих граждан. Регистрация недвижимости дает гражданам юридические гарантии, защиту имущественных прав и ряд преимуществ: прописка, подключение газа, компенсационные выплаты, налоговые льготы, включая освобождение пенсионеров от уплаты налога на жилой дом, снижение расходов на электроэнергию», — подчеркивает министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для оформления недвижимости в Подмосковье можно обратиться в МФЦ или Росреестр лично либо воспользоваться специальной услугой «под ключ» через БТИ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.