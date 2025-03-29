Более 80 человек посетили семинар о строительстве в зонах ОКН

В Ситуационном центре правительства Москвы прошел семинар в формате «Работа над ошибками», посвященный особенностям ведения строительных и реконструкционных работ в охранных зонах объектов культурного наследия (ОКН) и особо охраняемых природных территорий. Мероприятие собрало более 80 участников, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Организатором выступил Департамент градостроительной политики Москвы при содействии Единого реестра застройщиков, Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов столицы.

По словам министра, подобные встречи с девелоперами и строительными компаниями всегда ориентированы на конкретные услуги в сфере строительства, которые оказывают профильные ведомства.

«В ходе прошедшего семинара рассмотрели такие вопросы, как получение разрешения на строительство и реконструкцию на территории объекта культурного наследия или на смежных с нею участках, получение разрешения на строительство на особо охраняемых природных территориях, регенерацию историко-градостроительной среды и многое другое», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Семинары в формате «Работа над ошибками» для застройщиков и специалистов отрасли проводятся с 2016 года. Ознакомиться с программой девятого сезона на 2025 год можно по ссылке.