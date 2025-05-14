Фото - © Участок на торгах в г.о.Серпухов/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Более 70 новых объектов в Подмосковье выставили на земельно-имущественные торги

С 5 по 7 мая в Московской области на торги выставлено 72 объекта, из которых 34 земельных участка в аренду, 34 земельных участка на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 1 нежилое помещение на продажу и 2 лота на продажу земельного участка со зданием. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Ступино продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в деревне Прудно. Начальная цена — 932 881,95 руб.

В городском округе Серпухов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 11 соток, расположенный в деревне Нижнее Шахлово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 557 193,05 руб./год.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в Telegram-канал е Комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.