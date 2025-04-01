Более 63 тыс жителей Подмосковья воспользовались земельными услугами в 2025 году

В Подмосковье за I квартал 2025 года земельно-имущественными услугами воспользовались свыше 63,2 тыс. физических и юридических лиц. В топе по-прежнему три услуги: перераспределение земель и (или) земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За три месяца этого года получено уже 63 263 обращения по земельно-имущественным услугам в электронном виде, это на 1,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Популярность услуг и сервисов объясняется их удобством и доступностью. Достаточно зарегистрироваться на региональном портале госуслуг и воспользоваться необходимой услугой онлайн в любой удобный день и время. На сегодняшний день сроки получения варьируются от 24 часов до 10 рабочих дней», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Больше всего с начала года пользовалась спросом государственная услуга по перераспределению земельных участков, на нее подано 16 149 заявлений. За предварительным согласованием предоставления земельных участков обратились 15 062 заявителя, за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов — 8 336.

Год назад в сотрудничестве с «Мособлгеотрестом» восемь услуг дополнили сервисом предпроверки земельных участков на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Результаты онлайн-запроса предоставляются в графическом формате, что позволяет жителям или бизнесу составить полное представление о том или ином земельном участке и определить дальнейший план действий.

Сервис предпроверки доступен при заполнении заявлений в рамках следующих услуг: «Выдача разрешения на размещение объектов», «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование», «Установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков», «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», «Предоставление земельных участков на торгах», «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», «Перераспределение земель и (или) земельных участков», «Предварительное согласование предоставления земельных участков».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.