Более 60 тыс участков в Подмосковье проверили на наличие нарушений с начала года

Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели свыше 60 тыс. земельных участков с риском наличия нарушений земельного законодательства. Проверке подверглись земельные участки под СНТ, ИЖС, которые могут использоваться для коммерческой деятельности, земли сельхозназначения, которые проверяют на предмет неиспользования, самовольно занятые земли и др. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Земельные инспекторы осмотрели более 60 тыс. земельных участков, на 20,9 тыс. из которых выявили признаки нарушений. Это выше 22 тыс. гектаров. Однако благодаря работе по профилактике нарушений земельного законодательства, которая на постоянной основе проводится муниципальным земельным контролем, правообладатели 6,9 тыс. земельных участков исправили свои нарушения и приступили к надлежащему использования земли», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Самые большие объемы по обследованиям с начала года выполнили муниципалитеты: Клин, где земельные инспекторы обследовали 7,8 тыс. земельных участков, Солнечногорск — 5,5 тыс. земельных участков, Дмитровский — 4,4 тыс. земельных участков, Ступино — 3,9 тыс. земельных участков и Домодедово — 3,3 тыс. земельных участков.

Все земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением, согласно категории и разрешенного вида использования. В Московской области за использование земли не по назначению собственнику могут повысить налоговую ставку с 0,3 до 1,5%, и даже пересмотреть кадастровую стоимость участка, увеличив ее в разы.

Кстати, проверить на наличие нарушений свой земельный участок можно самостоятельно, не дожидаясь визита земельного инспектора. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг, получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья» и пройти самообследование.

Сообщить о замеченном нарушении с помощью сервиса «Народный инспектор» может любой житель Подмосковья. Через сервис можно подать жалобу на незаконную гостиничную деятельность (в частных домах размещены гостиница или хостел), незаконное производство (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы) или незаконное предоставление услуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.