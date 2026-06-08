Более 580 домов в Подмосковье перевели в жилые с начала 2026 года

С начала 2026 года 585 собственников в Подмосковье перевели садовые дома в статус жилых с помощью электронной услуги. В мае возможностью воспользовались около 100 владельцев, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Жители региона могут изменить статус загородного дома дистанционно через услугу «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Это позволяет оформить дом как место постоянного проживания и получить дополнительные права.

«Благодаря электронной услуге поменять статус своего загородного дома на жилой и получить соответствующие преимущества можно, не выходя из дома. В мае такой возможностью воспользовались порядка 100 домовладельцев», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Статус жилого дома дает возможность оформить регистрацию и пользоваться социальной инфраструктурой — поликлиниками, детскими садами и школами. Кроме того, собственники могут получить налоговый вычет, оплачивать коммунальные услуги по сниженным сельским тарифам и повысить рыночную стоимость объекта.

Перед подачей заявления требуется техническое заключение о состоянии дома. Если у недвижимости несколько владельцев, необходимо нотариальное согласие каждого. Решение принимают органы местного самоуправления в течение 13 рабочих дней, после чего изменения вносят в ЕГРН при соблюдении всех требований. Критерии перевода установлены постановлением правительства РФ №47 от 28 января 2006 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.