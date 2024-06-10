сегодня в 17:12

Более 500 человек завершают строительство школы в Котельниках

Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый г. о. Котельники. На объекте более 500 рабочих и 12 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

В работах задействованы более 500 рабочих и 12 единиц строительной техники. В здании ведется монтаж гипсокартонных перегородок, отделочные работы, монтаж инженерных систем. Одновременно продолжаются кровельные, фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Школа войдет в число крупнейших в Подмосковье. Она рассчитана на 2 000 мест, это 80 основных и 33 специализированных кабинетов. Общая площадь здания составит 29, тысяч кв. метров.

Для детей здесь появится актовый зал на 630 мест со сценическим оборудованием, гримерками и кинопроекционной. Внутри расположатся классы робототехники, IT-полигон, мастерские с кладовой инвентаря, а также шахматный кружок. Спортивный блок составят четыре зала для занятий физкультурой и гимнастикой. В здании появится пищеблок полного цикла и столовая с зонированием.

На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и стритбола, а также беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки. Помимо этого, появится поле для футбола и детские игровые площадки

Сдать школу в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.