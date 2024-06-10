Более 500 человек завершают строительство школы в Котельниках
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
Школу, рассчитанную на 2 тысячи учеников, возводят в микрорайоне Парковый г. о. Котельники. На объекте более 500 рабочих и 12 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.
В работах задействованы более 500 рабочих и 12 единиц строительной техники. В здании ведется монтаж гипсокартонных перегородок, отделочные работы, монтаж инженерных систем. Одновременно продолжаются кровельные, фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.
Школа войдет в число крупнейших в Подмосковье. Она рассчитана на 2 000 мест, это 80 основных и 33 специализированных кабинетов. Общая площадь здания составит 29, тысяч кв. метров.
Для детей здесь появится актовый зал на 630 мест со сценическим оборудованием, гримерками и кинопроекционной. Внутри расположатся классы робототехники, IT-полигон, мастерские с кладовой инвентаря, а также шахматный кружок. Спортивный блок составят четыре зала для занятий физкультурой и гимнастикой. В здании появится пищеблок полного цикла и столовая с зонированием.
На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и стритбола, а также беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки. Помимо этого, появится поле для футбола и детские игровые площадки
Сдать школу в эксплуатацию планируется к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.