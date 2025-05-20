Более 50 подъездов отремонтировали в Электростали

В городском округе Электросталь продолжается ремонт подъездов. Обновления подъездов в многоквартирных домах проходят по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», а также в рамках текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По программе губернатора МО из 30-ти запланированных подъездов в десяти сейчас ведутся работы, в 17-ти — ремонт завершен. По текущему ремонту из запланированных 64-х подъездов — пять находятся в работе, а 35 подъездов уже обновлены.

В рамках ремонта по программе губернатора МО предусмотрена покраска стен и потолков, укладка новой напольной плитки в тамбуре, установка современного энергосберегающего освещения, замена дверей и обновление входных групп. В рамках текущего ремонта перечень работ зависит от того, что именно нужно отремонтировать на конкретных лестничных площадках.

Так, например, по адресу ул. Ялагина, д. 16 в подъездах № 2 и 3 в рамках текущего ремонта устанавливаются пластиковые окна, новые светильники и почтовые ящики, ремонтируется входная группа, выполняется покраска стен водоэмульсионной краской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.