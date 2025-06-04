Более 5 тыс участков в Солнечногорске проверили на наличие нарушений

Специалисты муниципального земельного контроля округа осуществляют проверку целевого использования земельных участков, а также выявляют незарегистрированные постройки. Так, в Солнечногорске специалисты проверили 5 638 участков, выдали 143 предупреждения за самовольное занятие земель, нецелевое использование или заброшенные сельхозугодья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение 2024 года проверили 12 680 земельных участков различных категорий. По результатам проверок специалисты выдали 380 предостережений о нарушениях, из которых 246 касались распространения борщевика Сосновского. На 4 692 участках были выявлены нарушения целевого использования, что привело к повышению ставки налога с 0,3% до 1,5% и обеспечило дополнительные поступления в бюджет округа в размере 119 миллионов рублей.

«Наша деятельность в сфере муниципального земельного контроля является одним из ключевых направлений для обеспечения порядка на нашей территории. Эти средства затем направляют на ремонт дорог, строительство социальных объектов и улучшение городской среды», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Ольга Мошарова.

С 2025 года повышение налога происходит только после официальных предписаний, выданных по итогам проверок. На данный момент в налоговую инспекцию направлено 13 таких предписаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.