Более 5 тыс кв м освободили от незаконных ограждений в СВАО

На северо-востоке Москвы с начала года Госинспекция по недвижимости выявила 40 фактов самовольной установки ограждающих устройств, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Число незаконных ограждений для организации платных автостоянок сократилось почти в 1,4 раза. Самовольно установленные заборы, шлагбаумы, конусы и другие ограничительные конструкции подлежат демонтажу.

«Несанкционированные ограждения блокируют внутриквартальные проезды и доставляют значительные неудобства пешеходам и автомобилистам. Мы оперативно принимаем меры и устраняем нарушения. За год в СВАО инспекторы освободили 5100 кв. м городского пространства для свободной парковки автомобилей — более чем 250 машино-мест», — уточнил Бобров.

За аналогичный период прошлого года инспекторы обнаружили 55 незаконных ограждений.

Для своевременного выявления и пресечения фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования инспекция активно сотрудничает с жителями столицы. Удобным инструментом такого взаимодействия служит чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. С его помощью жители сигнализируют о возможных нарушениях и предупреждают случаи неправомерной установки ограждающих устройств.