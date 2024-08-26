Более 46,6 тыс объектов недвижимости в Подмосковье оформили по «дачной амнистии»

За 7 месяцев 2024 года в Подмосковье зарегистрировано более 46,6 тыс. объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии», из них свыше 34 тыс. — это индивидуальные жилые дома площадью 5 млн кв. м. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

«С начала этого года в Подмосковье собственники уже зарегистрировали 46,6 тыс. объектов недвижимости, что на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июль зарегистрировано более 9,5 тыс., из них свыше 7,2 тыс. — это индивидуальные жилые дома общей площадью 1,1 млн кв.м с налоговым потенциалом 31,8 млн рублей. На сегодняшний день по регистрации недвижимости уже выполнено более 50% от плана, всего в этом году планируем поставить на учет 70 тыс. жилых домов и хозпостроек», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Лидерами по количеству зарегистрированных строений по «дачной амнистии» за июль стали городские округа Раменский, где зарегистрировано 730 объектов, из них 591 ИЖС площадью 85,4 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 2,6 млн рубей, в Дмитровском округе на учет поставлено 660 объектов, из них 511 ИЖС площадью 62,4 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 1,8 млн рублей, в Истре на кадастровый учет поставлено 592 объекта, из них 449 ИЖС площадью 86,4 тыс. кв. м с налоговым потенциалом 3 млн рублей.

Продолжается активная работа и по информированию граждан, так, с начала года проведено более 39,7 тыс. обходов. За прошедший период жителям направлено почти 39 тыс. уведомлений о необходимости регистрации недвижимости.

Сегодня в Подмосковье максимально облегчен процесс оформления объектов недвижимости и с минимальным комплектов документов (тех. паспорт на объект, заявление, декларация). Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В области также работает сервис помощи в регистрации — услуга «под ключ» от БТИ Московской области. С начала года учреждением принято 5515 заказов, а в колл-центре областного БТИ проведено информирование 61,1 тыс. граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.