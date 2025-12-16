Более 400 семей в Петербурге получат новые квартиры по реновации в 2026 году

В Петербурге завершили работы по реновации в кварталах Колпино-10 и Малая Охта

В 2026 году свыше 400 семей из Курортного, Красносельского, Колпинского и Калининского районов Санкт-Петербурга переедут в новые квартиры по программе реновации, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Власти Санкт-Петербурга продолжают реализацию программы реновации жилья. С начала действия программы жилищные условия улучшили свыше 1 тысячи семей, а в городе снесли 96 ветхих домов. До конца текущего года планируется начать передачу квартир для расселения аварийного фонда в поселке Песочный. В следующих этапах программы переезд в новое жилье ожидает жителей других районов.

По информации группы «Самолет», реновация охватывает 22 городских квартала. Также обновляется инженерная инфраструктура и строятся социальные объекты. Работы завершены в кварталах Колпино-10 и Малая Охта, еще в пяти кварталах обновление продолжается. В Калининском районе готовится к реализации новый проект.

В 2026 году в Колпинском районе начнется строительство детского сада и школы. Также на стадии проектирования находятся четыре школы и два дошкольных учреждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.