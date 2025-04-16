Более 40 тыс участков осмотрели в Подмосковье в рамках земельного контроля

За первый квартал 2025 года в рамках муниципального земельного контроля в Подмосковье прошло обследование свыше 40 тысяч земельных участков. В план выездных обследований муниципального земельного контроля вошли земельные участки под СНТ, ИЖС, по которым планируется осуществить перерасчет земельного налога, в связи с их использованием в предпринимательской деятельности, земли сельхозназначения, которые проверяют на предмет неиспользования, самовольно занятые земли и т. д., сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В 2025 году в планах земельного контроля осмотреть 280 тыс. земельных участков, часть из которых уже внесены в мобильные приложения земельных инспекторов. За первый квартал осмотрены 40 тыс. из них. Признаки нарушений выявлены на 14,7 тыс. из них. Наиболее частыми нарушениями использования земель стали неиспользование земельных участков в целях, установленных видом разрешенного использования, и самовольное занятие земель», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Основная задача в работе муниципального земельного контроля — профилактика земельных нарушений. Муниципальные земельные инспекторы выносят предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, проводят профилактические визиты, в ходе которых консультируют правообладателя земельного участка: дают ему рекомендации по соблюдению требований земельного законодательства и устранению правонарушения.

Самые большие объемы по обследованиям за первый квартал года выполнили следующие округа: Клин, где земельные инспекторы обследовали 5 тыс. земельных участков, Ступино — 3,1 тыс. земельных участков, Солнечногорск — 2,5 тыс. земельных участков, Раменский — 2,3 тыс. земельных участков и Дмитровский — 2,2 тыс. земельных участков.

Проверить на нарушение свой земельный участок можно самостоятельно, не дожидаясь визита земельного инспектора. Для этого необходимо подать заявку через региональный портал госуслуг, получить ссылку для установки приложения «Проверки Подмосковья» и пройти самообследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.