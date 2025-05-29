Более 40 незаконных торговых павильонов демонтировали в Красногорске в 2025 году

Администрация подмосковного Красногорска продолжает работу по контролю за нестационарными торговыми объектами. С начала года было демонтировано более 40 павильонов, установленных с нарушениями требований законодательства, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Всего в этом году запланировано демонтировать 89 нестационарных торговых объектов, 45 из них уже демонтированы. Это павильоны, расположенные без каких-либо правоустанавливающих документов, вне схем размещения. Как правило, они находятся в неудовлетворительном состоянии, их внешний облик не согласован. Часто на такие торговые точки поступают жалобы от жителей», — отметил начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Илья Ермаков.

Он добавил, что после обнаружения объектов, нарушающих требования законодательства, владельцам предлагается их добровольно убрать. При отказе — создается комиссия, по результатам которой администрация проводит принудительный демонтаж за счет собственника.

Работа по трансформации нестационарных торговых объектов проводится администрацией округа совместно с Министерством сельского хозяйства Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.