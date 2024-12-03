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Более 3,7 тыс предостережений выдали надзорные органы Подмосковья в ноябре

Служба координации контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Московской области подвела итоги работы контрольных органов региона за ноябрь. За месяц специалисты выдали более 3,7 тыс. предостережений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Надзорными органами региона проведено 387 проверок.

ТОП-3 вида контроля по проверкам:

строительный надзор (Главгосстройнадзор) — 271 проверка;

лицензионный контроль многоквартирных домов (Минчистоты) — 83 проверки;

долевое строительство (Главгосстройнадзор) — 9 проверок.

В рамках контрольной деятельности было проведено 14 проверок по сработанным индикаторам риска, из которых 12 завершились выявлением нарушений. Эффективность этих проверок составила 85,7%.

Кроме того, в ноябре было реализовано 4 366 профилактических мероприятий и проведено 592 профвизита.

ТОП-3 видов контроля по профилактике:

перевозка такси (МТДИ) — 2 056 мероприятий;

лицензионный контроль многоквартирных домов (Минчистоты) — 1 069 мероприятий;

экологический надзор (Минэкологии) — 271 мероприятие.

Проведенный профилактический визит и компетентность инспектора вы всегда можете оценить на портале госуслуг.

Оценка состоит из трех простых действий и займет не более двух минут вашего времени. Пройдя опрос, вы поможете усовершенствовать работу контрольных органов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.