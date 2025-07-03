Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установят в Папивино

В результате общения с жителями деревни, в котором приняли участие и молодежь и старожилы деревни, было принято решение, что наилучшим местом для установки стелы станет участок у братского захоронения, в центре деревни, где покоятся останки 1269 погибших советских солдат.

«В год 80-летия Победы Московская областная дума со вниманием отнеслась к нашему ходатайству и полностью удовлетворила его о присвоении деревне Папивино почетного звания Московской области „Населенный пункт воинской доблести“. 06 мая 2025 года, в канун Дня Победы, Закон Московской области о присвоении высокого звания населенному пункту нашего округа подписан губернатором Подмосковья А. Ю. Воробьевым», — напомнила Глава округа Алена Сокольская.

В деревне Папивино будет установлена гранитная стела в виде факела, созданная по эскизу российского скульптора, заслуженного художника России Романа Фашаяна.

Деревня Папивино получила свое нынешнее название в 1960-е годы. Ранее называлась деревней Голяди. Ее переименовали в честь знаменитого земляка, уроженца деревни — Героя Советского Союза, генерал — полковника авиации Николая Филипповича Папивина. В годы Великой Отечественной войны он командовал 3-й воздушной армией 1-го Прибалтийского фронта.

В декабре 1941 года, у деревни Папивино (Голяди), разыгралось крупное сражение частей Красной армии с группировкой немецких вооружённых сил. Ожесточенные бои велись на этой земле вплоть до 15 декабря — дня освобождения Клина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.