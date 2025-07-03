Видео: мощный ливень в Хабаровске топит улицы и сносит рекламные щиты

сегодня в 10:06

В Хабаровске затопило улицы в результате мощнейшего ливня

Telegram-канал « Осторожно, новости » опубликовал видео, на котором мощный ливень в Хабаровске затапливает улицы и сносит рекламные щиты. На город также опустился сильный туман, который ухудшает видимость водителям.

Жители Хабаровска поделились, что днем в городе начался сильнейший ливень с ветром. Из-за непогоды падают рекламные щиты.

Сильный дождь затопил проезжую часть и торговый центр. Спустя час в определенных районах Хабаровска осадки почти прекратились. В региональном МЧС сообщили, что в трех районах может повыситься уровень воды.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что водители вынуждены ехать по улице при плохой видимости — на город опустился туман. Также дует сильный ветер.

На некоторых улицах из-за ливня уровень воды значительно поднялся. Он покрывает практически половину колеса у машин.