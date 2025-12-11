Более 36 га областной собственности передали в аренду жителям Подмосковья с начала года

С начала года по итогам аукционов, организованных Комитетом по конкурентной политике Московской области, Минмособлимущество передало в аренду свыше 36,1 га областной земли. Общая сумма аренды составила 33,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

«С начала года в результате торгов в аренду переданы 36,1 гектара земли, расположенные в 10 округах Подмосковья. Больше всего земли арендовано для сельскохозяйственных целей — 11 участков общей площадью свыше 26,3 гектара, 10 участков арендованы для коммерческих целей, преимущественно для создания инфраструктуры придорожного сервиса, оставшиеся участки имеют ВРИ «Спорт», «Туристическое обслуживание», «Бытовое обслуживание», «Склад» и 1 участок ИЖС. Таким образом, в течение нескольких ближайших лет в городских и муниципальных округах Чехов, Жуковский, Дубна, Раменский, Одинцовский, Клин, Сергиево-Посадский, Бронницы, Пушкинский, Дмитровский можно ожидать появления новых услуг и сельхозпроизводителей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Принять участие в земельно-имущественных торгах на право заключения договоров аренды могут как юридические, так и физические лица.

Ознакомиться с характеристиками предлагаемых участков земли можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ. Для участия в электронных аукционах потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список аккредитованных удостоверяющих центров опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России.

Далее необходимо будет пойти регистрацию на электронной площадке РТС — Тендер. Следующим этапом будет внесение задатка и подготовка комплекта документов, в соответствии с документацией об аукционе. После чего подается заявка на сайте РТС тендер, а потом проходит сам аукцион. Участникам, которые не выиграли, задаток возвращается в течение трех дней. Арендный договор подписывается в электронной форме, а специалисты из Минмособлимущества регистрируют договор аренды в Росреестре самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.